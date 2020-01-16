В Калининграде задержали женщину, воровавшую из магазина на Ленинском проспекте

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:19:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Из магазина бытовой химии на Ленинском проспекте, одна из посетительниц несколько раз в течение года выносила без оплаты небольшие товары, а затем скрывалась. Изучив записи видеокамер, сотрудники магазина установили приметы злоумышленницы.

Когда она вновь пришла в магазин, продавцы сразу нажали кнопку тревожной сигнализации.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, наряд вневедомственной охраны, прибывший на место, задержал 36-летнию женщину.

Злоумышленницу передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU