2020-01-16T11:19:09+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали женщину, воровавшую из магазина на Ленинском проспекте

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
Изменить размер текста:

Из магазина бытовой химии на Ленинском проспекте, одна из посетительниц несколько раз в течение года выносила без оплаты небольшие товары, а затем скрывалась. Изучив записи видеокамер, сотрудники магазина установили приметы злоумышленницы.

Когда она вновь пришла в магазин, продавцы сразу нажали кнопку тревожной сигнализации.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, наряд вневедомственной охраны, прибывший на место, задержал 36-летнию женщину.

Злоумышленницу передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградские приставы соберут жалобы на деятельность коллекторов
Калининградские продукты представят на престижной выставке в Берлине
Калининградец ограбил приютившую его пенсионерку
Вдова известного художника передала Музею Мирового океана 46 картин
Исследование: Туристы покупают авиабилеты в Калининград более чем за полгода
За калининградский "Локомотив" будет выступать чемпионка мира и Европы
На Калининградскую железную дорогу поступили новые тепловозы
В общежитии Калининграда девушке сломали челюсть, а мужчину избили до потери сознания
Жительница Балтийска засудила салон связи за продажу подержанного «Айфона»
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг не будет света и воды
В Калининграде водитель грузовика спровоцировал ДТП с пострадавшим
Власти Балтийска пообещали восстановить подачу качественной воды в дома горожан
В Калининграде задержали женщину, воровавшую из магазина на Ленинском проспекте
Проект велодорожки на Куршской косе отправлен на госэкспертизу
Парусник «Седов» пересек экватор
Мэрия Калининграда предупредила горожан о зеленой воде в водоемах
В Калининграде водитель «Мерседеса» сбила двух пешеходов на «зебре»
В Нестеровском районе обнаружили больше 100 неразорвавшихся снарядов
Под Гусевом ночью сгорел автомобиль BMW X5
В Калининграде отец привел ребенка в детсад, а потом украл у воспитателя банковскую карту
В Калининградской области заработала «горячая линия» по приему в первый класс
В Калининграде на выставке представят работы современных иконописцев
Поселок Добровольск принял эстафету «Дорогами Победы»
Министр: Доходы областного бюджета превысили план более чем на 1 млрд рублей
В Калининградской области снизилась доля одобренных кредитных заявок
Новогоднюю ярмарку на острове Канта посетило более 80 тысяч человек
Урбанист из Москвы выступит в Калининграде с бесплатной лекцией