Власти Балтийска пообещали восстановить подачу качественной воды в дома горожан

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:19:52+03:00

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В Балтийске вышли из строя сразу несколько фильтров на станции обезжелезивания, в результате горожане стали получать мутную воду. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

«Создана рабочая группа для принятия срочных мер, утром 15 января на станцию по обезжелезыванию выехали эксперты из калининградского водоканала, долгое время занимающиеся эксплуатацией подобного оборудования. Глава администрации поставил задачу в срочном порядке произвести ремонт существующих фильтров на станции, что позволит восстановить подачу качественной воды», - сообщили в местной администрации.

Также по итогам совещания было принято решение освободить от занимаемой должности директора предприятия МУП Балтвода и назначить исполняющим обязанности главного иженера предприятия.

Напомним, реконструкция ВНС-2 в Балтийске длится уже несколько лет, контракт с прежним подрядчиком был расторгнут. В настоящее время заключён контракт на допроектирование ВНС-2 с максимальной автоматизацией процесса водоподготовки и повторным прохождением строительной экспертизы. Власти надеются, что после прохождения экспертизы подадим документы на участие в областной инвестиционной программе на достройку объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU