В Калининграде водитель грузовика спровоцировал ДТП с пострадавшим
Авария произошла на улице Суворова
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в результате ДТП с грузовым автомобилем пострадал водитель легковушки. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Суворова. Водитель грузовика «Рено» при выезде с территории АЗС не уступил дорогу и врезался в «Ауди».
В результате столкновения 36-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU