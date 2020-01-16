В Калининграде водитель грузовика спровоцировал ДТП с пострадавшим

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:23:42+03:00

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В Калининграде в результате ДТП с грузовым автомобилем пострадал водитель легковушки. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Суворова. Водитель грузовика «Рено» при выезде с территории АЗС не уступил дорогу и врезался в «Ауди».

В результате столкновения 36-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU