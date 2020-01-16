В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг не будет света и воды

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:27:50+03:00

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В Калининграде в четверг, 16 января, в течение дня не будет электричества на улице Алданская, 8), 10, 12, 28а, 11-17а.

До 15 часов не будет холодной воды ул. Артиллерийская 1, а из-за проведения работ по монтажу приборов учета.

Напомним, в четверг для определения скрытых повреждений на сетях хозяйственно-бытовой канализации будет использован химический краситель уранин в районе ул. Харьковской, ул. Вагоностроительной, Правой Набережной. Возможно просачивание окрашенной воды в водные объекты на этих улицах. Питьевая вода в кранах калининградцев цвет не изменит, краситель будут использовать только на сетях хозяйственно-бытовой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU