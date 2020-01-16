Жительница Балтийска засудила салон связи за продажу подержанного «Айфона»

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:38:17+03:00

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В феврале 2019 года жительница Балтийска купила в салоне связи смартфон «Apple iPhone 7 Black 32 gb». В тот же день горожанка обнаружила, что в работе гаджета имеются неполадки, а аксессуары в комплекте к смартфону были от сторонних производителей. Более того, «айфон» оказался подержанным, так как его активация произошла задолго до покупки.

Женщина отнесла телефон обратно, однако в салоне не захотели возвращать деньги. Пришлось обращаться в суд.

Мировой судья взыскал с салона заплаченные за телефон 31 980 рублей, и столько же – в качестве неустойки. Еще 5 тысяч рублей взыскано в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 34 980 рублей.

На это решение была подана апелляционная жалоба, однако Балтийский городской суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU