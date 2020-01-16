2020-01-16T11:53:16+03:00
Происшествия

В общежитии Калининграда девушке сломали челюсть, а мужчину избили до потери сознания

По подозрению в совершении преступления полицией задержаны двое горожан
Игорь ОРЕХОВ
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В одну из больниц Калининграда были доставлены 33-летний мужчина и 16-летняя девушка. Врачи диагностировали у пациентов многочисленные ушибы лица, а у представительницы слабого пола – еще и перелом челюсти. О явно криминальном характере повреждений медики немедленно известили полицию.

- По предварительным данным, инцидент произошел в общежитии, где по ходу распития алкогольной продукции двое мужчин стали избивать молодого человека, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - На шум в коридоре выглянула девушка, которая потребовала прекратить драку. На замечание горожанки злодеи отреагировали агрессивно, нанеся побои и ей.

Искали подозреваемых всеми наличными силами ОМВД России по Ленинградскому району. В результате были задержаны 31-летний и 29-летний калининградцы, которым теперь грозит лишение свободы сроком до 12 лет. Дело в том, что травмы потерпевших квалифицированы как тяжкий и средней тяжести вред здоровью. Избитый мужчина в сознание пока так и не пришел, его состояние расценивается как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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