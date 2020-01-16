На Калининградскую железную дорогу поступили новые тепловозы
Пятью новыми маневровыми тепловозами пополнился локомотивный парк КЖД. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, после технической проверки и обкатки локомотивы будут задействованы в маневровой работе на станциях Дзержинская Новая и Ново-Западный парк в Черняховске, а также пограничных пунктах пропуска поездов Мамоново/Бранево и Железнодорожный /Скандава.
Новые тепловозы ТЭМ18Д отличаются высокой производительностью, модернизированной системой управления, электрики, пылеподавления, что обеспечивает экономию ресурсов и улучшение экологического показателя работы тепловозов.
Сообщается, что переоснащение технического парка магистрали связано с увеличением перевозок пассажиров и грузов из/в Калининградскую область, а также возросшим объемом работы по перегрузу транзитных контейнерных поездов, следующих по маршруту Китай – Европа – Китай.
ИСТОЧНИК KP.RU