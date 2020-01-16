На Калининградскую железную дорогу поступили новые тепловозы

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:04:01+03:00

Они будут работать на станциях в Черняховске

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Пятью новыми маневровыми тепловозами пополнился локомотивный парк КЖД. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, после технической проверки и обкатки локомотивы будут задействованы в маневровой работе на станциях Дзержинская Новая и Ново-Западный парк в Черняховске, а также пограничных пунктах пропуска поездов Мамоново/Бранево и Железнодорожный /Скандава.

Новые тепловозы ТЭМ18Д отличаются высокой производительностью, модернизированной системой управления, электрики, пылеподавления, что обеспечивает экономию ресурсов и улучшение экологического показателя работы тепловозов.

Сообщается, что переоснащение технического парка магистрали связано с увеличением перевозок пассажиров и грузов из/в Калининградскую область, а также возросшим объемом работы по перегрузу транзитных контейнерных поездов, следующих по маршруту Китай – Европа – Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU