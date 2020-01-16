За калининградский "Локомотив" будет выступать чемпионка мира и Европы

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:58:54+03:00

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Калининградский клуб "Локомотив" подписал контракт с волейболисткой сборной России, чемпионкой мира и Европы Татьяной Кошелевой. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

- В минувшем сезоне Татьяна выступала за китайский клуб "Гуандун Эвергрэнд" из города Гуанчжоу, с которым заняла четвертое место в национальном первенстве, - отметили в пресс-службе. - После завершения чемпионата Китая она не стала уходить в отпуск и приняла предложение "Локомотива".

В клубе выразили надежду, что с приходом Татьяны Кошелевой "Локомотив" станет еще сильнее.

Татьяна Кошелева - заслуженный мастер спорта. Родилась 23 декабря 1988 года. Амплуа – доигровщица. Рост – 191 см. Выступала за клубы "Динамо" (Москва), "Динамо-Казань", "Динамо" (Краснодар), "Галатасарай" (Стамбул) и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU