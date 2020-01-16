2020-01-16T13:07:06+03:00
Общество

Исследование: Туристы покупают авиабилеты в Калининград более чем за полгода

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жители России тщательно относятся к планированию своего отдыха в пяти городах, в том числе, в Калининграде. Об этом сообщается в исследовании, проведенном OneTwoTrip.

Так, отдых в Калининградской области, как правило, планируется более чем за полгода. Это стало известно после анализа данных по бронированию авиабилетов. Помимо Калининграда, путешественники тщательно планируют поездки в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Петропавловск-Камчатский

Большинство же туристов покупает билеты по России за два-три месяца до вылета. Каждый пятый путешественник планирует поездки за четыре и более месяцев. Остальные приобретают проездные документы менее чем за месяц до отправления. Однако количество бронирований в последний момент, то есть за неделю до вылета и меньше, снизилось за год на 4,8 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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