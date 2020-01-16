Вдова известного художника передала Музею Мирового океана 46 картин

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:44:46+03:00

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Музей Мирового океана пополнил коллекцию изобразительного искусства. Вдова художника Геннадия Сотского (1925 – 2011) передала в фонды 46 картин.

На полотнах представлены пейзажи, созданные в 1960 – 1980-е гг. в отдаленных уголках России. Как сообщает пресс-служба музея, произведения живописи Геннадия Сотскова, поступившие в музей, планируется экспонировать в новом выставочном пространстве «Планеты Океан», в комплексах, рассказывающих о морских берегах России.

Геннадий Сотсков – член Союза художников СССР. Заслуженный художник России. Действительный член Русского географического общества РАН. Родился в Москве. После окончания института работал в издательствах, занимался оформлением книг. Геннадий Алексеевич - участник и ветеран Великой Отечественной войны. Участвовал в московских, республиканских, союзных и международных выставках.

Морская стихия – одна из главных тем в творчестве художника. В поисках материала он выезжал на Крайний Север и Дальний Восток, бывал на Балтийском и Черном морях, исколесил Беломорье.

Ранее в собрании Музея Мирового океана находилось 11 картин художника.

ИСТОЧНИК KP.RU