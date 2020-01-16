Калининградец ограбил приютившую его пенсионерку
Мужчина пришел в гости, и открыто похитил у женщины дорогостоящую золотую цепочку
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
37-летний горожанин некоторое время проживал у 82-летней пенсионерки. Пожилая женщина приютила его, когда тот находился в трудной жизненной ситуации. На днях мужчина пришел в гости, и открыто похитил у женщины дорогостоящую золотую цепочку.
Задержали его в тот же день, однако золото грабитель уже успел продать. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж», а это до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU