Калининградец ограбил приютившую его пенсионерку

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:57:15+03:00

Мужчина пришел в гости, и открыто похитил у женщины дорогостоящую золотую цепочку

Изменить размер текста: A A

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

37-летний горожанин некоторое время проживал у 82-летней пенсионерки. Пожилая женщина приютила его, когда тот находился в трудной жизненной ситуации. На днях мужчина пришел в гости, и открыто похитил у женщины дорогостоящую золотую цепочку.

Задержали его в тот же день, однако золото грабитель уже успел продать. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж», а это до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU