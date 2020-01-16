Калининградские продукты представят на престижной выставке в Берлине

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:52:25+03:00

Власти надеются, что это даст возможности для продвижения продукции производителей Калининградской области на европейский и международный рынки

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Калининградские агропромышленные предприятия примут участие в международной выставке «Золотая неделя» - престижном агропродовольственном форуме пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

«Выставка «Зеленая неделя» – одно из крупнейших и наиболее авторитетных событий в сфере АПК международного масштаба. Ежегодно оно объединяет экспертов и лидеров отрасли со всего мира, представляет новейшие достижения и технологии, дает возможности для продвижения продукции производителей Калининградской области на европейский и международный рынки, расширения кооперационных связей между предприятиями, привлечения новых партнеров и инвесторов в отрасль. Это важно для региона в свете развития экспорта сельхозпродукции», – сказала министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова.

В работе экспозиции Калининградской области примут участие 9 предприятий агропромышленного комплекса, рыбохозяйственной отрасли, пищевой промышленности. Они привезут в Берлин широкий ассортимент продукции, включающий молочную продукцию, рыбные консервы, мясные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия, натуральные соки и морсы. Этот ассортимент отражает основные тенденции развития агропромышленной и рыбохозяйственной отраслей региона, и перспективные экспортные направления.

ИСТОЧНИК KP.RU