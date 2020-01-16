Калининградские приставы соберут жалобы на деятельность коллекторов

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:43:30+03:00

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Региональное управление Службы судебных приставов проведет горячую линию для жителей Калининградской области, столкнувшихся с незаконными действиями коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рассказать о злоупотребления коллекторов можно будет в четверг, 30 января с 10 до 17 часов по телефону горячей линии: 8 (4012) 924-924.

«Жаловаться на незаконные действия коллекторов граждане могут также и в правоохранительные органы», - отметили в пресс-службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU