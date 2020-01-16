Похищенные при строительстве терминала в Пионерском деньги поступили на счета 150 человек

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:36:17+03:00

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Руководители компании «Больверк», которых подозревают в хищении 1,6 млрд рублей, с самого начала были готовы, что к ним придут правоохранители. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал и. о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Павел Выменец.

«В здании, где находился их офис, было оборудовано помещение со входом из другого подъезда, там располагались серверная и склад документов, чтобы найти их мог только знающий человек. У одного из фигурантов этого дела в бане мы нашли документы, связанные с исполнением госконтракта и приготовленные к сожжению. Может быть, через час улики уже были бы уничтожены. То есть люди, которые решились похитить деньги у государства - весьма дерзкие. Просто они не ожидали, что мы начнем работать, не дожидаясь истечения срока контракта», - сказал Павел Выменец.

Как ранее писала «Комсомолка», в декабре 2017 года Росморпорт заключил контракт на 7,4 млрд рублей на строительство морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов с ООО «Больверк». Компания получила аванс на общую сумму 3,6 млрд рублей, при этом, выполнила работ только на 2 млрд рублей.

Как установило следствие, оставшиеся 1,6 млрд рублей бизнесмены перевели на счета фирм-«однодневок» в Самарской области, причем, некоторые из этих фирм являются, по предварительным данным, площадками для обналичивания.

«По данным Росфинмониторинга, они буквально просочились сквозь сито. Генподрядчик распределил их на счета четырех аффилированных организаций, далее - на иные организации, потом обращенные в свою пользу средства поступали на счета более 150 физических лиц. Причем в Самаре - учредители зарегистрированы там», - добавил Павел Выменец.

ИСТОЧНИК KP.RU