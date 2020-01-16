В Калининграде воры украли из магазина пиво на 3 тыс рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:43:37+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу алкоголя из продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью злоумышленники разбили стекло входной двери и проникли в торговую точку, откуда похитил пиво на 3 тысячи рублей. Обнаружив проникновение, директор магазина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершили ранее судимые 39-летний и 42-летний местные жители.

«Мужчины были задержаны по месту жительства. В ходе обыска у них была изъята часть алкоголя, который они не успели выпить», - рассказали в пресс-службе полиции.

На них завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU