В Калининграде квартиросъемщик похитил из квартиры технику на 100 тысяч

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:32:14+03:00

Когда пришло время освобождать помещение, мужчина прихватил с собой бытовую технику

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В Калининграде арендатор квартиры украл из жилища технику почти на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Горожанка сдала свою квартиру в аренду приезжему. Когда пришло время освобождать помещение, мужчина прихватил с собой бытовую технику. В частности, он похитил два телевизора и микроволновую печь на общую сумму 97 тысяч рублей.

Полицейские установили личность злоумышленника и направили ориентировки с его приметами всем наружным нарядам. Вскоре его задержали и доствили в отдел полиции. Там он признался, что продал похищенное имущество.

На него заве ли уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU