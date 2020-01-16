2020-01-16T17:38:34+03:00
Звезды

Евгений Марчелли в Театре наций поставит спектакль с Виталием Кищенко

Зрители увидят спектакль по повести Достоевского
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Евгений Марчелли.Евгений Марчелли.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Евгений Марчелли, режиссер, экс-руководитель театров в Советске и Калининграде, поставит в московском Театре наций спектакль по повести Достоевского. Об этом автор рассказал «Комсомолке».

По его словам репетиции стартуют 21 января.

- Это спектакль по повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», моя инсценировка. Театр наций, который не имеет своей труппы, на каждый спектакль набирает свою творческую группу. Мы собрали состав, провели кастинг и назначили артистов. В главной роли Фомы Опискина будет Авангард Леонтьев. Вторую главную роль – полковника – исполнять будет Виталий Кищенко, с которым мы начинали еще в Тильзит-театре,- рассказал Евгений Марчелли.

Напомним, многократный лауреат театральной премии «Золотая маска» накануне 11 января поставил спектакль в Тильзит-театре «Цианистый калий... С молоком или без?». Зрители смогут увидеть его 1 и 21 февраля в Советске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Певица Ирина Забияка поддержала сбор 2 миллионов долларов для Миланы Семеньковой из Калининграда
Главврач Калининградской областной больницы ушел по семейным обстоятельствам
В Калининграде покажут фильм "Ню" финалистки шоу "Голос"
В калининградском СИЗО обнаружено тело 55-летнего мужчины
На улице Киевской в Калининграде в ДТП попал пассажирский автобус
Евгений Марчелли в Театре наций поставит спектакль с Виталием Кищенко
В Калининграде квартиросъемщик похитил из квартиры технику на 100 тысяч
В Калининграде воры украли из магазина пиво на 3 тыс рублей
Похищенные при строительстве терминала в Пионерском деньги поступили на счета 150 человек
Калининградские приставы соберут жалобы на деятельность коллекторов
Калининградские продукты представят на престижной выставке в Берлине
Калининградец ограбил приютившую его пенсионерку
Вдова известного художника передала Музею Мирового океана 46 картин
Исследование: Туристы покупают авиабилеты в Калининград более чем за полгода
За калининградский "Локомотив" будет выступать чемпионка мира и Европы
На Калининградскую железную дорогу поступили новые тепловозы