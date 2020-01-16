Евгений Марчелли в Театре наций поставит спектакль с Виталием Кищенко

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:38:34+03:00

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Евгений Марчелли, режиссер, экс-руководитель театров в Советске и Калининграде, поставит в московском Театре наций спектакль по повести Достоевского. Об этом автор рассказал «Комсомолке».

По его словам репетиции стартуют 21 января.

- Это спектакль по повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», моя инсценировка. Театр наций, который не имеет своей труппы, на каждый спектакль набирает свою творческую группу. Мы собрали состав, провели кастинг и назначили артистов. В главной роли Фомы Опискина будет Авангард Леонтьев. Вторую главную роль – полковника – исполнять будет Виталий Кищенко, с которым мы начинали еще в Тильзит-театре,- рассказал Евгений Марчелли.

Напомним, многократный лауреат театральной премии «Золотая маска» накануне 11 января поставил спектакль в Тильзит-театре «Цианистый калий... С молоком или без?». Зрители смогут увидеть его 1 и 21 февраля в Советске.

ИСТОЧНИК KP.RU