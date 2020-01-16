На улице Киевской в Калининграде в ДТП попал пассажирский автобус
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В четверг днем в Калининграде произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на улице Киевской. По предварительной информации, водитель легковушки при выезде со второстепенной дороги врезался в бок автобусу.
Информации о пострадавших нет, подробности дорожного происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU