В калининградском СИЗО обнаружено тело 55-летнего мужчины

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:38:43+03:00

Подследственный мог покончить с собой

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Накануне в следственном изоляторе Калининграда было обнаружен труп подследственного. По информации "Клопс.Ru", у мужчины были перерезаны вены, что говорит о том, что он мог покончить с собой.

Следственное управления Следственного комитета по Калининградской области начало проверку по факту смерти.

- По факту смерти 15 января 2020 года 55-летнего подследственного в следственном изоляторе следственными органами регионального управления СКР проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщила РИА "Новости" представитель ведомства Наталья Гацко.

ИСТОЧНИК KP.RU