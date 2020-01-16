2020-01-16T18:38:43+03:00
Происшествия

В калининградском СИЗО обнаружено тело 55-летнего мужчины

Подследственный мог покончить с собой
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Накануне в следственном изоляторе Калининграда было обнаружен труп подследственного. По информации "Клопс.Ru", у мужчины были перерезаны вены, что говорит о том, что он мог покончить с собой.

Следственное управления Следственного комитета по Калининградской области начало проверку по факту смерти.

- По факту смерти 15 января 2020 года 55-летнего подследственного в следственном изоляторе следственными органами регионального управления СКР проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщила РИА "Новости" представитель ведомства Наталья Гацко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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