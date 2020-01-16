В Калининграде покажут фильм "Ню" финалистки шоу "Голос"
14 февраля в ограниченный кинопрокат выйдет картина "Ню" финалистки шоу "Голос" китаянки Ян Гэ. Как сообщает агентство ТАСС, фильм покажут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Калининграде 14, 15, 16 февраля, а также в Сургуте и Самаре - в один из этих дней.
Как отмечается, картина "Ню" получила специальный приз жюри 40-го Международного Московского кинофестиваля - "Серебряный Георгий". Картина рассказывает о любовном треугольнике, изменах, признании в них и постепенном приходе к Богу. Ян Гэ сама исполнила главную роль в фильме.
Ян Гэ выросла в Пекине, училась на актерском факультете ВГИКа (курс Сергея Соловьева), с 2012 года - актриса "Гоголь-центра". Фильм "Ню" являятся ее режиссерским дебютом.
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