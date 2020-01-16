Главврач Калининградской областной больницы ушел по семейным обстоятельствам

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:19:15+03:00

Кардиолог и организатор здравоохранения руководил крупнейшим медицинским учреждением региона 2 года и 7 месяцев

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Главный врач Калининградской областной клинической больницы Роман Висков ушел с занимаемой должности по семейным обстоятельствам. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

Также в ведомстве сообщили, что с 16 января медучреждением руководит заместитель главврача по медицинской части, хирург, профессор БФУ имени Канта Андрей Литвин.

Напомним, Роман Висков сменил на посту главного врача больницы Константина Полякова, который руководил учреждением в общей сложности 24 года.

Роман Висков – выпускник Омской государственной медицинской академии. Кандидат медицинских наук по специальности «кардиология», организатор здравоохранения. В Калининград приехал из Москвы, где работал заместителем главного врача городской клинической больницы имени Иноземцева.

По данным «Комсомолки», Висков продолжит работу в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU