Главврач Калининградской областной больницы ушел по семейным обстоятельствам
Главный врач Калининградской областной клинической больницы Роман Висков ушел с занимаемой должности по семейным обстоятельствам. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.
Также в ведомстве сообщили, что с 16 января медучреждением руководит заместитель главврача по медицинской части, хирург, профессор БФУ имени Канта Андрей Литвин.
Напомним, Роман Висков сменил на посту главного врача больницы Константина Полякова, который руководил учреждением в общей сложности 24 года.
Роман Висков – выпускник Омской государственной медицинской академии. Кандидат медицинских наук по специальности «кардиология», организатор здравоохранения. В Калининград приехал из Москвы, где работал заместителем главного врача городской клинической больницы имени Иноземцева.
По данным «Комсомолки», Висков продолжит работу в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU