2020-01-16T20:33:45+03:00
Добрые дела

Певица Ирина Забияка поддержала сбор 2 миллионов долларов для Миланы Семеньковой из Калининграда

Обращение к поклонникам солистка группы «Чили» выложила на своей странице в Инстаграм
Надежда Ржевская
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..Фото: из личного архива
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Вслед за новой женой Евгения Петросяна - Татьяной Брухуновой, супругом певицы Нюши – Игорем Сивовым, актером театра и кино Кириллом Зайцевым с просьбой помочь собрать средства на покупку лекарства для полуторогодовалой Миланы Семеньковой из Калининграда к своим поклонникам и друзьям обратилась певица и композитор Ирина Забияка.

- Мои дорогие, - обратилась Ирина Забияка. – У Миланы Семеньковой - спинально-мышечная атрофия 2-й степени. К счастью, есть лекарство. К несчастью, стоит оно чуть больше двух миллионов долларов. Весь Калининград уже подключился. Так как сумма огромная, одного Калининграда – мало… Не останьтесь равнодушными!

Ирина Забияка родилась в Кировограде. Ее семья переехала в Калининград, когда будущей певице исполнился год.

Историю Миланы Семеньковой читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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