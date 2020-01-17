В ДТП с автобусом на Киевской пострадала 67-летняя пассажирка

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:28:43+03:00

Женщина получила при падении в автобусе

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В ГИБДД сообщили обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом на улице Киевской в Калининграде.

Авария произошла в районе дома №89. 21-летний водитель «Тойоты» не заметил знак «Одностороннее движение», выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирский автобус.

В результате ДТП пострадала 67-летняя пассажирка автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU