За сутки в Калининграде сбили двух пешеходов
В четверг, 16 января, в Калининграде в результате наездов пострадали два пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Утром на проспекте Победы водитель «Митсубиси» сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне перехода. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.
В начале восьмого вечера на улице Аэропортной водитель «Рено» при повороте налево сбил 56-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по линии тротуара. В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU