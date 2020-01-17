За сутки в Калининграде сбили двух пешеходов

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:31:00+03:00

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В четверг, 16 января, в Калининграде в результате наездов пострадали два пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Утром на проспекте Победы водитель «Митсубиси» сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне перехода. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.

В начале восьмого вечера на улице Аэропортной водитель «Рено» при повороте налево сбил 56-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по линии тротуара. В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU