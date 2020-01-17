Пассажира рейса Калининград-Петербург задержали за дебош и курение на борту самолета

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:10:00+03:00

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В аэропорту «Пулково» задержали пассажира рейса Калининград-Петербург, который курил на борту самолета и дебоширил. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западного управления МВД на транспорте.

41-летний житель Свердловской области находился на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина оскорблял других пассажиров, а также курил в туалете.

По прибытии в Санкт-Петербург его задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела. Однако и там он продолжал ругаться матом и е реагировал на замечания сотрудников полиции.

На него завели сразу три административных дела – за курение на борту самолета, появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU