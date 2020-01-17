В Озерске сотрудникам районной больницы выделили 16 квартир

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:16:39+03:00

Жилье является одной из основных мер по привлечению кадров в регион

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Власти Озерска выделили районной больнице 16 квартир в реконструированном доме для работников социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В зависимости от состава семьи сотрудникам медицинской организации предоставлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Все прибывшие в регион, начиная с 2018 года в соответствии с условиями региональной кадровой программы, получили и единовременные подъемные. Эти меры делают муниципалитет привлекательным для приезжих специалистов.

«Жилье всегда являлось одной из основных мер по привлечению кадров в регион. Ситуация с предоставлением служебного жилья развивается очень динамично. Так, по итогам 2019 года в Калининграде и муниципалитетах было выделено 34 служебные квартиры», - отметил замначальника департамента финансово-экономической и юридической работы областного минздрава Вадим Витошко.

Он добавил, что в 2019 году в регион удалось привлечь 164 врача и 120 работников среднего звена, в 2018 – 126 и 54 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU