В Калининградской области дети и подростки стали чаще травиться алкоголем
В 2019 году в Калининградской области зарегистрировано 167 случаев острых отравлений алкоголем. Годом ранее отравлений было больше – 204 случая, сообщили «Комсомолке» в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, основная доля отравившихся отмечается среди взрослого населения 120 случаев, при этом, в 2018 году число отравлений было больше - 180 случаев.
На подростковое население пришлось 19 случаев, хотя годом ранее было всего пять случаев. На детей в возрасте до 14 лет – 28 случаев, в 2018 году – 19 случаев.
В Роспотребнадзоре отмечают, что острые отравления алкоголем среди мужчин встречаются в 2,7 раза чаще, чем среди женщин - 122 случая и 45 случаев соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU