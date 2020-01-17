2020-01-17T13:15:00+03:00
Общество

В Калининградской области дети и подростки стали чаще травиться алкоголем

Всего в регионе произошло 167 случаев острых отравлений алкоголем
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В 2019 году в Калининградской области зарегистрировано 167 случаев острых отравлений алкоголем. Годом ранее отравлений было больше – 204 случая, сообщили «Комсомолке» в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, основная доля отравившихся отмечается среди взрослого населения 120 случаев, при этом, в 2018 году число отравлений было больше - 180 случаев.

На подростковое население пришлось 19 случаев, хотя годом ранее было всего пять случаев. На детей в возрасте до 14 лет – 28 случаев, в 2018 году – 19 случаев.

В Роспотребнадзоре отмечают, что острые отравления алкоголем среди мужчин встречаются в 2,7 раза чаще, чем среди женщин - 122 случая и 45 случаев соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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