Какая погода ожидается в Калининграде на Крещение

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:12:51+03:00

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Позади первая половина января и уже можно уверенно утверждать, что первый месяц 2020 года идет на рекорд. По средней температуре мы пока опережаем январь 2007-го, который был самым теплым в истории метеонаблюдений в Калининграде.

До конца недели температура воздуха останется положительной, хотя и постепенно пойдет на спад.На выходных ожидается +2..+3 градусов. Это значит, что в воскресенье, 19 января, Крещения Господне православные христиане отметят без знаменитых морозов. Последний раз этот праздничный день в Калининграде выдавался по-настоящему холодным в 2014 году, когда термометр показывал -6 градусов днем и до -11 ночью.

Несмотря на пасмурную погоду, дожди на этой неделе наиболее вероятны только в субботу. Остальные дни пройдут преимущественно без осадков. А вот атмосферное давление будет крайне нестабильным: сегодня оно удержится на уровне 770 миллиметров ртутного столба, в субботу понизится до 762-х, а в воскресенье снова начнет расти. Ветер продолжит обдувать нас с юга, его скорость в порывах достигнет 12-13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU