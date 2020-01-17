2020-01-17T12:12:51+03:00
Общество

Какая погода ожидается в Калининграде на Крещение

По средней температуры в январе мы идем на рекорд
Михаил ЯНОВСКИЙ
Поделиться:
..Фото: Валерий Маначин
Изменить размер текста:

Позади первая половина января и уже можно уверенно утверждать, что первый месяц 2020 года идет на рекорд. По средней температуре мы пока опережаем январь 2007-го, который был самым теплым в истории метеонаблюдений в Калининграде.

До конца недели температура воздуха останется положительной, хотя и постепенно пойдет на спад.На выходных ожидается +2..+3 градусов. Это значит, что в воскресенье, 19 января, Крещения Господне православные христиане отметят без знаменитых морозов. Последний раз этот праздничный день в Калининграде выдавался по-настоящему холодным в 2014 году, когда термометр показывал -6 градусов днем и до -11 ночью.

Несмотря на пасмурную погоду, дожди на этой неделе наиболее вероятны только в субботу. Остальные дни пройдут преимущественно без осадков. А вот атмосферное давление будет крайне нестабильным: сегодня оно удержится на уровне 770 миллиметров ртутного столба, в субботу понизится до 762-х, а в воскресенье снова начнет расти. Ветер продолжит обдувать нас с юга, его скорость в порывах достигнет 12-13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде мошенник взял деньги и не привез в сауну девушек
В Калининграде планируют оповещать население о ЧС через телеканалы
На Моспроспекте легковушка врезалась в трактор, есть пострадавшие
В Калининграде отключили холодное водоснабжение на четырех улицах
Какая погода ожидается в Калининграде на Крещение
В Калининградской области дети и подростки стали чаще травиться алкоголем
В Озерске сотрудникам районной больницы выделили 16 квартир
Пассажира рейса Калининград-Петербург задержали за дебош и курение на борту самолета
За сутки в Калининграде сбили двух пешеходов
В ДТП с автобусом на Киевской пострадала 67-летняя пассажирка
Певица Ирина Забияка поддержала сбор 2 миллионов долларов для Миланы Семеньковой из Калининграда
Главврач Калининградской областной больницы ушел по семейным обстоятельствам
В Калининграде покажут фильм "Ню" финалистки шоу "Голос"
В калининградском СИЗО обнаружено тело 55-летнего мужчины
На улице Киевской в Калининграде в ДТП попал пассажирский автобус
Евгений Марчелли в Театре наций поставит спектакль с Виталием Кищенко
В Калининграде квартиросъемщик похитил из квартиры технику на 100 тысяч
В Калининграде воры украли из магазина пиво на 3 тыс рублей
Похищенные при строительстве терминала в Пионерском деньги поступили на счета 150 человек
Калининградские приставы соберут жалобы на деятельность коллекторов
Калининградские продукты представят на престижной выставке в Берлине
Калининградец ограбил приютившую его пенсионерку
Вдова известного художника передала Музею Мирового океана 46 картин
Исследование: Туристы покупают авиабилеты в Калининград более чем за полгода
За калининградский "Локомотив" будет выступать чемпионка мира и Европы
На Калининградскую железную дорогу поступили новые тепловозы