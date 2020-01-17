В Калининграде отключили холодное водоснабжение на четырех улицах

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:21:48+03:00

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В пятницу, 17 января, в Калининграде в течение дня не будет холодной воды в домах на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 15 часов 15.00 отключен от водоснабжения дом №21 на Печатной, а также школа №28 на ул. Чаадаева, 4.

Холодной воды из-за ремонта 150-мм водовода до 15 часов не будет на ул. Лейт. Катина, №№ 1-51, 12-16, 42, а также все дома на ул. Столярной.

ИСТОЧНИК KP.RU