На Моспроспекте легковушка врезалась в трактор, есть пострадавшие
ДТП произошло на мосту около Восточной эстакады
Фото: Александр ЕгоровФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Утром в пятницу, 17 января, на Московском проспекте в Калининграде «Хендай» врезался в трактор. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТП произошло на мосту около Восточной эстакады. На месте происшествия работают сотрудники полиции, также прибыла «скорая помощь».
Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU