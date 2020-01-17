На Моспроспекте легковушка врезалась в трактор, есть пострадавшие

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:28:46+03:00

ДТП произошло на мосту около Восточной эстакады

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Утром в пятницу, 17 января, на Московском проспекте в Калининграде «Хендай» врезался в трактор. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло на мосту около Восточной эстакады. На месте происшествия работают сотрудники полиции, также прибыла «скорая помощь».

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU