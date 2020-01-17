В Калининграде планируют оповещать население о ЧС через телеканалы
В Калининградской области проверят действие системы оповещения о ЧС через телеканалы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В понедельник, 20 января, в эфире цифровых каналов будет продемонстрирован специальный видеоролик от МЧС. Продолжительность видео не превысит пяти минут, а для трансляции выбрано ночное время – в 01:15.
«Таким образом проверяется работоспособность системы оповещения населения об угрозах чрезвычайных ситуаций», - рассказали в пресс-службе правительства.
Также в понедельник с часа ночи до 10 часов утра в области могут возникнуть непродолжительные перерывы в трансляции цифрового телесигнала из-за проведения работ на телевизионном и радиооборудовании.
ИСТОЧНИК KP.RU