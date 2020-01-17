В Калининграде планируют оповещать население о ЧС через телеканалы

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:18:50+03:00

В эфире цифровых каналов будет продемонстрирован специальный видеоролик от МЧС

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В Калининградской области проверят действие системы оповещения о ЧС через телеканалы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В понедельник, 20 января, в эфире цифровых каналов будет продемонстрирован специальный видеоролик от МЧС. Продолжительность видео не превысит пяти минут, а для трансляции выбрано ночное время – в 01:15.

«Таким образом проверяется работоспособность системы оповещения населения об угрозах чрезвычайных ситуаций», - рассказали в пресс-службе правительства.

Также в понедельник с часа ночи до 10 часов утра в области могут возникнуть непродолжительные перерывы в трансляции цифрового телесигнала из-за проведения работ на телевизионном и радиооборудовании.

ИСТОЧНИК KP.RU