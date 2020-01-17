2020-01-17T13:26:47+03:00
Общество

В Калининграде мошенник взял деньги и не привез в сауну девушек

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое приятелей на днях выпивали в одной из городских саун. Один из мужчин предложил пригласить своих знакомых девушек. И даже вызвался организовать встречу за 8 тысяч рублей.

Получив деньги, он вышел из сауны и не вернулся. Не приехали и обещанные девицы, хотя оставшийся в заведении горожанин прождал несколько часов и только потом понял, что его обманули. Пришлось ему обращаться в полицию.

Полицейские разыскали злоумышленника и доставили его в дежурную часть. Там он признался, что уже потратил полученные деньги. На него завели уголовное дело по статье

«Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», а это до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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