Движение на трассе «Калининград-Полесск» временно перекроют 27 января

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:58:29+03:00

С 11.30 до 13.00 в Гурьевске будут проходить мероприятия, посвященные 75-годовщине штурма Нойхаузена.

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В понедельник, 27 января, в течение полутора часов будет перекрыто движение на участке трассы «Калининград-Полесск». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 11.30 до 13.00 в Гурьевске будут проходить мероприятия, посвященные 75-годовщине штурма Нойхаузена.

Движение будет перекрыто на улице Калининградское шоссе Гурьевска от перекрестка с улицей Советская до перекрестка с улицами Безымянная и Заречная и от перекрестка с улицами Безымянная и Заречная до дома №21 по улице Калининградское шоссе. Автомобилистов просят заблаговременно искать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU