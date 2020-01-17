Движение на трассе «Калининград-Полесск» временно перекроют 27 января
В понедельник, 27 января, в течение полутора часов будет перекрыто движение на участке трассы «Калининград-Полесск». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
С 11.30 до 13.00 в Гурьевске будут проходить мероприятия, посвященные 75-годовщине штурма Нойхаузена.
Движение будет перекрыто на улице Калининградское шоссе Гурьевска от перекрестка с улицей Советская до перекрестка с улицами Безымянная и Заречная и от перекрестка с улицами Безымянная и Заречная до дома №21 по улице Калининградское шоссе. Автомобилистов просят заблаговременно искать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU