2020-01-17T15:09:18+03:00
Общество

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко находится в коме

Юрий Алексеевич получил травму еще 5 января
Ольга Гончарова
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Юрий Савенко.Юрий Савенко.Фото: архив КП
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Сегодня стало известно о том, что бывший мэр Калининграда, экс-депутат Государственной Думы 58-летний Юрий Савенко уже вторую неделю находится в коме. Информацию «Комсомолке» подтвердила пресс-секретарь областного драмтеатра Лидия Пименова, которая во времена Савенко возглавляла пресс-службу мэрии. По ее словам, Юрий Алексеевич получил травму головы еще 5 января, но что именно произошло - неизвестно.

- Сейчас он находится в коме, лежит в одном из медицинских учреждений города, - рассказала «КП» Пименова. - Состояние такое, что не позволяет сейчас провести его транспортировку в другое лечебное заведение. Я видела Юрия Алексеевича накануне новогодних праздников. Он хорошо выглядел - постройневший, похудевший. Очень надеюсь, что он пойдет на поправку и желаю ему скорейшего выздоровления.

Напомним, Юрий Савенко работал мэром Калининграда с 1998 по 2007 год. Затем с 2007 по 2011 год был депутатом Государственной Думы от Калининградской области. В конце декабря 2011 года был назначен руководителем представительства Калининградской области в Москве, проработав на этой должности до июля 2012-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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