Калининградец ударил ножом собутыльника и продолжил выпивать в одиночестве
На жителя Калининграда завели уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
О поступившем в больницу 50-летнем горожанине с ножевым ранением ягодичной области полицейским сообщили медики. Участковые отправились в квартиру, где проживал потерпевший и обнаружили там поножовщика.
«Между мужчинами началась ссора, в результате которой подозреваемый схватил нож и нанес оппоненту удар в ягодичную область. Пострадавший обратился к соседям с просьбой вызвать скорую помощь, после чего был доставлен в городскую больницу», - рассказали в полиции.
Злоумышленник был задержан на месте преступления, где он продолжил употреблять алкоголь, после того как его приятель был госпитализирован.
Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU