2020-01-17T14:35:01+03:00
Общество

Калининградец ударил ножом собутыльника и продолжил выпивать в одиночестве

Злоумышленник был задержан на месте преступления
Виктор Сергеев
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

О поступившем в больницу 50-летнем горожанине с ножевым ранением ягодичной области полицейским сообщили медики. Участковые отправились в квартиру, где проживал потерпевший и обнаружили там поножовщика.

«Между мужчинами началась ссора, в результате которой подозреваемый схватил нож и нанес оппоненту удар в ягодичную область. Пострадавший обратился к соседям с просьбой вызвать скорую помощь, после чего был доставлен в городскую больницу», - рассказали в полиции.

Злоумышленник был задержан на месте преступления, где он продолжил употреблять алкоголь, после того как его приятель был госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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