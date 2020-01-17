17 Янв. 2020 2020-01-17T14:39:34+03:00

Их госпитализировали в больницу.

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В пятницу утром в Зеленоградском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 14 километре автодороге «Холмогоровка – Коврово». 51-летняя водитель «Ровера» на прямом участке дороги выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Тойоту»,

В результате столкновения травмы получили виновница аварии и 70-летний пассажир «Тойоты», их госпитализировали в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU