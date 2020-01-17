2020-01-17T14:44:21+03:00
Общество

Свыше 4 тысяч калининградских школьников стали участниками проекта «Мы-россияне» в 2019 году

Всего было организовано и проведено 47 экскурсионно-образовательных поездок
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В прошлом году 4 352 школьников региона стали участниками проекта «Мы – россияне». Об этом «Комсомолке» сообщили в областном агентстве по делам молодежи

В 2019 году было организовано и проведено 47 экскурсионно-образовательных поездок учащихся региона.

Школьники посетили Санкт-Петербург, Москву, Казань, Великий Новгород, Курск, Псков, Рязань, Коломну, Владимир, Тулу, Пятигорск, Ростов-на-Дону, а также проездом Петергоф, Гатчину, Пушкин, Покров, Юрьев-Польский, Суздаль, Александров, Сергиев-Посад.

Во всех городах была организована разнообразная культурная программа. Поездки были приурочены к 75-летию снятия блокады Ленинграда и году театра. Ребята смогли побывать на Дороге жизни, в Петропавловской крепости, посетить Русский музей и крупные театры и цирки городов.

В декабре ребята побывали на различных экскурсиях, в том числе в Петропавловской крепости, в Большом Гатчинском, Приоратском и Елангином дворцах, посетили Стрельну. Вся поездка была приурочена к празднованию Нового года. Школьники посмотрели интерактивный спектакль и изготовили новогодние игрушки во время тематического мастер-класса. Дети также посетили Князе-Владимирский дворец. Экскурсия была посвящена традициям празднования Нового года и Рождества от Петра I и до наших дней. Участниками стали учащиеся 5-6 классов – победители областных конкурсов и олимпиад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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