В Калининграде в 2019 году построили 511 тыс «квадратов» жилья

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:55:40+03:00

Всего в областном центре было построено 383 жилых дома

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В Калининграде в прошлом году было построено 511,5 тысяч квадратных метров жилья. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в областном центре было построено 383 жилых дома, из них 79 домов – многоквартирные на 8324 квартиры общей площадью 461 тыс «квадратов».

Площадь введенных в строй 304 индивидуальных жилых домов составила почти 50 тысяч квадратных метров.

Больше всего жилья было построено в Ленинградском районе Калининграда – почти 255 тысяч «квадратов». В Московском районе сдано около 120 тысяч кв.м, в Центральном – 87,8 тыс «квадратов».

ИСТОЧНИК KP.RU