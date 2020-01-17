В Калининграде на выходных пройдут массовые проверки водителей на трезвость

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:05:48+03:00

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В Калининградской области в выходные дни пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

С 17 по 19 января инспекторы ДПС будут проверять водителей на предмет опьянения «Нетрезвый водитель».

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за пьяное вождение, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное пьяное вождение можно угодить на два года в колонию, перед этим заплатив штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU