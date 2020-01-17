2020-01-17T15:27:53+03:00
Спорт

В Гусеве стартовал второй этап зимней спартакиады учащихся России

Спортсмены выступают на льду ФОКа
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Гусев принял второй этап зимней спартакиады учащихся России, собрав конькобежцы из Москвы и Московской области, республик Татарстан и Мордовия, а также Смоленской и Калининградской областей.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в первый день соревнований были разыграны комплекты наград на индивидуальной дистанции 1500 метров и в смешанной 3-километровой эстафете. В активе местных подопечных Артура Сенчука – личная бронза Алексея Ходуса и командное серебро квартета Алексей Ходус, Данил Сухоруков, Ева Голубева, Варвара Митрофанова.

На льду гусевского ФОКа выступают спортсмены от 15 до 17 лет.

Соревнования продлятся до 18 января. Вход для зрителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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