В Калининграде на месте строительства 12-этажного дома нашли останки четырех человек
Останки четырех человек обнаружили на месте строительства 12-этажного дома около кольца на улице Дмитрия Донского.
Как сообщает пресс-служба мэрии, не исключено, что найденные останки могут принадлежать бойцам Красной армии, умершим от ран в полевом госпитале после штурма Кенигсберга.
«В пользу этой версии говорит тот факт, что на останках заметны следы хирургического вмешательства: трепанация черепа, ампутация ноги. Точнее сказать, кому именно принадлежат кости, поисковики смогут сказать позднее», - говорится в сообщении.
Строительные работы проводит компания «Специализированный застройщик Калининград-Сити», у которой действует договор с Ассоциацией международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы» и МУП «Альта». Именно «Альта» займется перезахоронением останков.
Разрешение на строительство 12-этажного жилого дома у кольца на ул. Дмитрия Донского агентство по архитектуре и градостроению Калининградской области выдало в сентябре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU