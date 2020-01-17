В Калининграде на месте строительства 12-этажного дома нашли останки четырех человек

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:41:42+03:00

Они могут принадлежать бойцам Красной армии

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Останки четырех человек обнаружили на месте строительства 12-этажного дома около кольца на улице Дмитрия Донского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, не исключено, что найденные останки могут принадлежать бойцам Красной армии, умершим от ран в полевом госпитале после штурма Кенигсберга.

«В пользу этой версии говорит тот факт, что на останках заметны следы хирургического вмешательства: трепанация черепа, ампутация ноги. Точнее сказать, кому именно принадлежат кости, поисковики смогут сказать позднее», - говорится в сообщении.

Строительные работы проводит компания «Специализированный застройщик Калининград-Сити», у которой действует договор с Ассоциацией международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы» и МУП «Альта». Именно «Альта» займется перезахоронением останков.

Разрешение на строительство 12-этажного жилого дома у кольца на ул. Дмитрия Донского агентство по архитектуре и градостроению Калининградской области выдало в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU