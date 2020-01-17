Калининградца ограбили в операционном зале банка

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:46:59+03:00

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В Калининграде по горячим следам задержали грабителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в операционном зале одного из банков на Советском проспекте. К мужчине подошел неизвестный и спросил который час. Когда мужчина достал телефон, чтобы сообщить время, злоумышленник выхватил из его рук смартфон и бросился бежать. Горожанин попытался догнать подозреваемого, однако тот оказался быстрее

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили приметы злоумышленника. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. В ходе досмотра у задержанного был изъят похищенный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

ИСТОЧНИК KP.RU