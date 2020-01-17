2020-01-17T15:59:20+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Прежняя схема движения с Окружной на Сельму не возобновится

Существующий съезд с Окружной на ул. Генерала Челнокова закроют 24 января
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Прежняя схема движения транспорта с Окружной на Сельму не возобновится никогда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда. Движение будет направлено сразу по проектной схеме, по новому спуску с Окружной, через разворотное кольцо и тоннель.

«Дело в том, что шесть лет назад, когда улица Генерала Челнокова была достроена до Большой окружной, съезд с неё был построен по временной схеме, так как ни дороги, ни просеки, ни утверждённого проекта Планерной ещё не было. Чтобы соединить Планерную и Челнокова и обеспечить безопасность при производстве работ, закрыть съезд с Окружной необходимо. Но дорожники стремятся минимизировать неудобства для водителей и стараются сократить сроки», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, существующий съезд с Окружной на ул. Генерала Челнокова закроют 24 января. Новая улица Планерная соединит Северный микрорайон Калининграда с Чкаловском уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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