В Светлогорском районе «Шкода» из-за гололеда съехала в кювет, пострадала водитель

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:34:57+03:00

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В Светлогорском районе в ДТП пострадала водитель «Шкоды». Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в пятницу, в 8:40 утра на 11 километре автодороги «Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный». 27-летняя водитель не учла метеорологические условия, не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате ДТп женщина получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU