В Светлогорском районе «Шкода» из-за гололеда съехала в кювет, пострадала водитель
Авария произошла на автодороге «Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный»
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В Светлогорском районе в ДТП пострадала водитель «Шкоды». Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла в пятницу, в 8:40 утра на 11 километре автодороги «Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный». 27-летняя водитель не учла метеорологические условия, не справилась с управлением и съехала в кювет.
В результате ДТп женщина получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU