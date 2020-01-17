В аэропорту «Храброво» открыли выставку ретроавтомобилей

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:00:27+03:00

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В калининградском аэропорту «Храброво» открылась выставка ретроавтомобилей, организованная АвтоРетроКлубом. В экспозиции, которая разместилась в главном зале аэровокзала, 7 автомобилей и 4 мотоцикла.

Как сообщает пресс-служба «Храброво», самым старым авто стал немецкий «Ханомаг Штурм» 1936 года выпуска.

«Это автомобиль с удивительной судьбой: начал он свой автомобильный путь еще в Кенигсберге, оказался на войне, побывал трофеем, и вновь вернулся в город, откуда уехал более 80 лет назад», - говорится в сообщении.

Также представителями немецкого автопрома стали «Мерседес 110 200 D» 1965 года выпуска и «Мерседес 115 200 D» 1973 года.

В экспозиции можно увидеть «Ситроен 2 CV» 1965 года, «Москвич М-407» 1960 года, «ГАЗ 21», мотоциклы Иж 350 1951 года, «ЯВА 350-638» 1988 года и др.

Выставка проработает до 13 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU