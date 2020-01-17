В Черняховске с охотника взыскали 120 тысяч за незаконно добытую косулю

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:02:28+03:00

Черняховец отправился в лес, имея на руках разрешение на охоту на лисицу

Изменить размер текста: A A

Суд обязал жителя Черняховска возместить ущерб, причиненный незаконной охотой. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В феврале прошлого года черняховец отправился в лес, имея на руках разрешение на охоту на лисицу. Обнаружив самца косулю, мужчина не удержался и убил животное.

В тот же день его задержали и составили административный протокол. Охотник обещал добровольно компенсировать причиненный ущерб, однако в дальнейшем уклонился от этого.

Ущерб был оценен в 120 тысяч рублей. Суд взыскал с охотника всю сумму, а также обязал его оплатить госпошлину в размере 3600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU