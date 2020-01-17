В Черняховске с охотника взыскали 120 тысяч за незаконно добытую косулю
Суд обязал жителя Черняховска возместить ущерб, причиненный незаконной охотой. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В феврале прошлого года черняховец отправился в лес, имея на руках разрешение на охоту на лисицу. Обнаружив самца косулю, мужчина не удержался и убил животное.
В тот же день его задержали и составили административный протокол. Охотник обещал добровольно компенсировать причиненный ущерб, однако в дальнейшем уклонился от этого.
Ущерб был оценен в 120 тысяч рублей. Суд взыскал с охотника всю сумму, а также обязал его оплатить госпошлину в размере 3600 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU