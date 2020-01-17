Калининградец зарезал знакомого, который оказывал ему знаки внимания

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:12:13+03:00

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В Калининграде осудили местного жителя, который зарезал человека. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Трагедия произошла вечером 24 июля прошлого года в одной из квартир на улице Киевской. Одному из гостей не понравилось, что находившийся в жилище мужчина стал оказывать ему знаки внимания. Схватит нож, он не менее шести удар ударил его в шею и голову. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

Суд признал калининградца виновным в убийстве и приговорил его 12-ти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также с убийцы взыскали компенсацию в размере 800 тысяч рублей в пользу матери погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU