Меняется движение поездов между Северным вокзалом и станцией Киевская
Расписание поездов, курсирующих между станцией Киевская и Северным вокзалом, частично изменится с 20 января. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
«С 20 января незначительно корректируется расписание поездов внутригородского маршрута о.п. Киевская - Калининград Северный. В частности, поезд № 6109 будет отправляться с остановочного пункта Киевская на 3 минуты позже, чем в действующем графике – в 17:58», - говорится в сообщении.
Отмечается, что время прибытия на Северный вокзал останется прежним.
С расписанием можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU