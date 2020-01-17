Меняется движение поездов между Северным вокзалом и станцией Киевская

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:15:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Расписание поездов, курсирующих между станцией Киевская и Северным вокзалом, частично изменится с 20 января. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

«С 20 января незначительно корректируется расписание поездов внутригородского маршрута о.п. Киевская - Калининград Северный. В частности, поезд № 6109 будет отправляться с остановочного пункта Киевская на 3 минуты позже, чем в действующем графике – в 17:58», - говорится в сообщении.

Отмечается, что время прибытия на Северный вокзал останется прежним.

С расписанием можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU