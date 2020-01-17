По итогам 2019 года регион занял четвертое место в РФ по урожайности зерновых

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:40:32+03:00

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По итогам 2019 года, Калининградская область заняла четвертое место в России по урожайности зерновых. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Так, по предварительным данным Минсельхоза, урожайность зерновых в области составила 51,7 ц/га при среднероссийском показателе 26,6 ц/га.

Кроме этого, область заняла первое место по урожайности сои - 31,3 ц/га при среднероссийском показателе 15,7 ц/га и уже давно является бесспорным лидером в стране по урожайности рапса - 29,9 ц/га при среднероссийском показателе 14,5 ц/га, добавили в министерстве сельского хозяйства Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU