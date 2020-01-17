В Калининградской области школьный автобус врезался в грузовик

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:58:51+03:00

Дети на момент ДТП находились на своих местах и были пристегнуты ремнями безопасности. В результате столкновения никто не пострадал

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В Черняховском районе в пятницу, 17 января, в ДТП попал школьный автобус. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на автодороге «Сиреневка-Кудрявцево» в 8:40.

По предварительным данным, 62-летний водитель автобуса вез 14 учащихся в школу в поселке Междуречье. На прямом участке дороги он отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения, по которой ехал грузовик «Скания».

Дети на момент ДТП находились на своих местах и были пристегнуты ремнями безопасности. В результате столкновения никто не пострадал. Технические повреждения получили только транспортные средства.

«В ходе медицинского осмотра, ушибов и других телесных повреждений, у несовершеннолетних пассажиров выявлено не было. Все дети были доставлены в школу для проведения занятий. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, в том числе и почему водитель отвлекся во время движения», - отметили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU